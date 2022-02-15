В Москве пройдут матчи ЦСКА в рамках чемпионата России по гандболу

Фото: пресс-служба ГК ЦСКА
В Москве с февраля по апрель на арене "Динамо" ЦСКА проведет матчи в рамках мужского чемпионата России по гандболу. Об этом сообщила пресс-служба столичной команды.
19 февраля в 16:00 ЦСКА встретится с "Донскими казаками" из Таганрога. Вторую встречу московская команда проведет 22 февраля в 19:30 с "Невой" из Санкт-Петербурга. Следующие встречи состоятся 4 марта и 1 апреля в 19:30 с командами "Каустик" из Волгограда и СГАУ из Саратова.
Зрителям также покажут уникальное театрально-цирковое шоу, которое объединит классический спорт, современную музыку, хореографию, театр и цирк. Под музыку группы Daft Punk акробаты покажут сложнейшие трюки на земле и в воздухе.
"Каждый матч ЦСКА – это новый эпизод цикла матчевых шоу "Игра будущего", где от матча к матчу зрителю повествуется история, которая по всем законам художественного жанра в конце сезона придет к своей кульминации", – говорится в сообщении.
Кроме того, в мероприятиях примут участие победители шоу "Новые танцы" на телеканале ТНТ. Матч, который состоится 19 февраля, посетит Тагир Гиндуллин, а 22 февраля и 1 апреля перед зрителями выступят Дмитрий Политов и Юлианна Кобцева.
Также на территории "Динамо" будут работать зоны фудкорта и продажи клубной атрибутики и специально организованные для посетителей зоны Platinum и VIP.
Ранее в столице прошел легкоатлетический турнир "Русская зима". Соревнования состоялись при поддержке департамента спорта города в легкоатлетическом манеже ЦСКА. На спортивном мероприятии был установлен рекорд России по бегу на 500 метров.
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