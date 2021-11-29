"Утро": ЦОДД оценивает столичный трафик в 6 баллов

По данным ЦОДД, городской трафик достиг отметки 6 баллов.

Затруднения в движении наблюдаются на двух участках Дмитровского шоссе при движении в сторону центра. Первый участок – от Коровинского шоссе до метро "Окружная", второй – от Валаамской улицы до улицы Всеволода Вишневского.

На севере МКАД на внешней стороне после пересечения автомагистрали со скоростной трассой М-11 до Путилковского шоссе водителям придется сбросить скорость до 40 километров в час. Величина затора составляет больше 9 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.