Самолет с главой МИД Швейцарии приземлился в Домодедово

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Самолет с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к воздушной гавани.

Позднее представитель швейцарского внешнеполитического ведомства подтвердил информацию РИА Новости о посадке самолета с Кассисом. Он уточнил, что никакой опасности для пассажиров не было.

Речь идет о самолете Falcon 900EX ВВС Швейцарии, который направлялся из Новосибирска в Ханчжоу. Изначально по техническим причинам он совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета, после чего командир воздушного судна принял решение следовать в Москву.

Планировалось, что 27 ноября Кассис встретится с министром иностранных дел КНР Ван И.