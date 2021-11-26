Самолет с главой МИД Швейцарии перенаправили в Москву по техпричинам – СМИ

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Самолет с министром иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассисом, следовавший из Новосибирска в Ханчжоу, вернулся в аэропорт вылета, после чего направился в Москву по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

"Возврат на аэродром вылета Новосибирск (Толмачево) (произошел. – Прим. ред.) по технической причине. Посадка (прошла. – Прим. ред.) благополучно в 08:20 мск. После устранения неисправности – вылет в 10:27. В 10:30 КВС принял решение следовать на аэродром Москва (Домодедово) по технической причине", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что воздушное судно принадлежит ВВС Швейцарии. Планировалось, что 27 ноября Кассис встретится с министром иностранных дел КНР Ван И.

Ранее на севере Красноярского края вертолет Ми-8, следовавший по маршруту Валек – Игарка, совершил аварийную посадку. На его борту находились три человека, все они выжили.

