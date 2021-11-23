Дептранс предупредил о новой схеме мошенничества на дорогах столицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Специалисты столичного департамента транспорта предупредили о новой схеме мошенничества на дорогах. Об этом ведомство сообщает в своем телеграм-канале.

"Аферисты догоняют машину на дороге и говорят, что она сломана. Они либо предлагают водителю прямо на месте починить ее за вознаграждение, либо доставить до автосервиса, где вас ждет огромный ценник за ремонт", – говорится в сообщении.

Подобная ситуация была недавно предотвращена дорожным патрулем ЦОДД, сообщили в департаменте. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными.

Ранее сообщалось, что в Госдуме прорабатывают вопрос об ужесточении наказания за подделку водительских прав, а также о расширении полномочий Генпрокуратуры по блокировке интернет-ресурсов, продающих такие документы.