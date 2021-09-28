"Утро": загруженность дорог в Москве оценивается в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Больше часа займет дорога до центра на Волгоградском проспекте. Менее 10 километров в час средняя скорость машин на магистрали.

На соседнем Рязанском проспекте 40 минут можно простоять в заторе от улицы Вострухина до Карачаровской эстакады.

На Дмитровском шоссе сформировался затор в направлении центра после столкновения в левом ряду у 7-го дома. Он тянется от станции "Петровско-Разумовская". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.