"Утро": в Москве ожидается до 11 градусов тепла

В среду в Москве будет облачно. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла, а к вечеру термометры покажут +8.



Ветер будет дуть со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, а влажность – 55%.