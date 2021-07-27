"Утро": в ЦОДД оценивают загруженность столичных дорог в 2 балла

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 2 балла. На Третьем транспортном кольце сложно проехать на внутренней стороне на участке от Фрунзенской набережной до Студенческой улицы. Там поток тормозит на протяжении почти четырех километров.

На Щелковском шоссе затруднено движение в сторону центра на участке от МКАД до Монтажной улицы. На проезд там придется потратить около получаса, особенно сложно проехать в районе автовокзала.

На Рязанском проспекте затор образовался в сторону центра. Много автомобилей собралось на участке от улицы Вострухина до Коновалова. Осложняет движение авария, которая произошла в районе дома номер 69. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.