"Утро": движение в столице оценивается в 2 балла

Столичный трафик в ЦОДД оценивают в 2 балла. На Профсоюзной улице затруднено движение в сторону центра на участке от улицы Миклухо-Маклая до Гарибальди. Там в районе дома номер 43 корпус 1 произошла авария. На проезд этого участка уйдет не менее 15 минут.

На Можайском шоссе собирается затор в сторону центра. Машины тормозят на участке от Вяземской улицы до Аминьевского шоссе. Плотно и на дублере, на дорогу лучше заложить около 25 минут.

На Садовом кольце много машин собралось в районе Крымского вала, там поток замедляется на внутренней стороне, начиная от Большой Якиманки в сторону Зубовского бульвара. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.