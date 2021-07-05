"Утро": москвичам рассказали о погоде на день

5 июля в столице будет малооблачно. Днем ожидается до 25 градусов тепла, а к вечеру температура опустится до +20.

Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба, а влажность – 40%.