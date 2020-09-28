"Утро": затруднения возникли на Варшавском шоссе

Центр организации дорожного движения оценивает столичный трафик в 1 балл. На Варшавском шоссе образовался затор в сторону центра от Россошанской улицы из-за ДТП.

Две полосы ограничены для движения на внешней стороне МКАД в районе 23-го километра. Там произошла авария, поток притормаживает от Липецкой улицы.

Затруднено движение на Ярославском шоссе – от Малыгинской эстакады до Северянинского путепровода. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.