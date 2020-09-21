Автомобилистам разрешили перестраиваться в 20 тоннелях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московские автомобилисты смогут перестраиваться в 20 тоннелях небольшой протяженности, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что пока перестраиваться разрешили только в тех тоннелях, где это безопасно. В частности, сплошную разметку заменили на прерывистую в тоннелях с минимальным показателем аварийности.

Речь идет об Октябрьском, Добрынинском, Таганском, Маяковском, Новоарбатском (Чайковском) тоннелях, а также Дорогомиловском тоннеле, тоннеле под улицей Бориса Галушкина на проспекте Мира, тоннеле под Каналом имени Москвы на Волоколамском шоссе.

Также это касается тоннеля на улице Нижней Масловке, тоннеля под многоярусным паркингом в районе Соколиной Горы на Северо-Восточной хорде, тоннеля под Курским направлением МЖД на Варшавском шоссе, Бегового тоннеля на Третьем транспортном кольце, тоннеля под Волгоградским проспектом на Люблинской улице, Нахимовского и Ходынского транспортного тоннеля на Ленинградском проспекте.

"Это позволит заранее перестроиться, если ваш съезд находится сразу после тоннеля", – подчеркнули в Дептрансе.

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