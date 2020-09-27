Порядка 100 тыс человек посетили Северный речной вокзал со дня открытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Северный речной вокзал со дня открытия после реставрации посетили 100 тысяч человек. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.
"У Северного речного вокзала очередной рекорд! 100 000 человек оценили порт пяти морей с начала работы", – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что за первые две недели открытия Северный речной вокзал посетили 90 тысяч человек. По словам Сергея Собянина, с обновленных причалов в речные круизы отправилось уже более 30 судов. К зданию вокзала и причалам туристов доставляют электромобили.
Кроме того, в здании для посетителей снова работает ресторан "Волга-Волга". Еще в зале ожидания действует выставка музея "Московский транспорт", которую посвятили роли вокзала в освоении Арктики. Мэр рассказал, что с каждым годом столица становится удобнее и привлекательнее для жизни.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что акватория Северного речного вокзала может стать новой площадкой по водным видам спорта в Москве. Он объяснил это тем, что в городе активно развиваются водные виды спорта.
Северный речной вокзал был открыт 5 сентября после реставрации. Тогда от причала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз. Перед главным входом в вокзал появились станция велопроката и велопарковки.
"Это наш город": более 70 тыс человек посетили Северный речной вокзал со дня открытия
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