Порядка 100 тыс человек посетили Северный речной вокзал со дня открытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Северный речной вокзал со дня открытия после реставрации посетили 100 тысяч человек. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"У Северного речного вокзала очередной рекорд! 100 000 человек оценили порт пяти морей с начала работы", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что за первые две недели открытия Северный речной вокзал посетили 90 тысяч человек. По словам Сергея Собянина, с обновленных причалов в речные круизы отправилось уже более 30 судов. К зданию вокзала и причалам туристов доставляют электромобили.

Кроме того, в здании для посетителей снова работает ресторан "Волга-Волга". Еще в зале ожидания действует выставка музея "Московский транспорт", которую посвятили роли вокзала в освоении Арктики. Мэр рассказал, что с каждым годом столица становится удобнее и привлекательнее для жизни.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что акватория Северного речного вокзала может стать новой площадкой по водным видам спорта в Москве. Он объяснил это тем, что в городе активно развиваются водные виды спорта.

Северный речной вокзал был открыт 5 сентября после реставрации. Тогда от причала отправился первый теплоход. Корабль "Мустай Карим" ушел в двухдневный круиз. Перед главным входом в вокзал появились станция велопроката и велопарковки.

