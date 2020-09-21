Северный речной вокзал после открытия посетили уже 90 тыс человек

Фото: sobyanin.ru

За первые две недели после открытия Северного речного вокзала его посетили 90 тысяч человек. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, главным подарком москвичам ко Дню города стало открытие после реставрации Северного речного вокзала. Сергей Собянин обратил внимание, что сейчас там снова кипит жизнь.

"С его обновленных причалов в речные круизы отправилось уже более 30 судов. К зданию вокзала и причалам туристов доставляют электромобили", – написал глава города.

Кроме того, в здании для посетителей снова работает ресторан "Волга-Волга". Еще в зале ожидания действует выставка музея "Московский транспорт", которую посвятили роли вокзала в освоении Арктики. "По средам и выходным музей проводит экскурсии по зданию и вокруг него", – подчеркивает Сергей Собянин.

Мэр рассказал, что с каждым годом столица становится удобнее и привлекательнее для жизни. "И 2020 год не стал исключением. На карте города появилась еще одна точка притяжения – Северный речной вокзал", – говорится в публикации.

Известно, что во время реставрации были сохранены основные элементы зданий и детали интерьера, а недостающие восстановили по историческим образцам.

Ранее говорилось, что Северный речной вокзал может стать новой площадкой по водным видам спорта. Он был открыт 5 сентября после реставрации.