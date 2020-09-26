Осенний мотопарад проходит в Москве. Прямой эфир

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Осенний фестиваль байкеров, приуроченный к закрытию мотосезона, проходит в Москве.

Многочисленные байкеры и любители мотоспорта проедут по проспекту Академика Сахарова и Садовому кольцу, а финишируют в Парке Горького.

Впервые осенний мотофестиваль состоялся в Москве в 2018 году. Тогда его посетили более 40 тысяч человек, а в мотопараде приняли участие около 5 тысяч байкеров.