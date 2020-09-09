"Утро": переменная облачность и до 15 градусов тепла ожидаются в Москве 9 сентября

Переменная облачность и до 15 градусов тепла ожидаются в столичном регионе в среду. Относительная влажность воздуха составит 70%, прогнозируют синоптики.

Атмосферное давление установится на отметке 741 миллиметр ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.