Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пять районных голосований завершились в "Активном гражданине", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, в Куркине выбрали вариант благоустройства бульвара МБ-2 по Новокуркинскому шоссе. 70,48% жителей высказались за обустройство пешеходных дорожек. Кроме того, большинство посчитали нужным посадить новые деревья на бульваре.
Что касается зоны отдыха, то 46,56% проголосовали за обустройство пространства для тихого отдыха. 43% посчитали, что на бульваре необходимо установить лавочки и скамейки.
В Марьиной Роще голосованием выбрали победителей конкурса "Лучший дворик". В его рамках столичные жители благоустраивали территории перед домами с помощью цветочных композиций.
В первую тройку вошли двор дома 13 на Стрелецкой улице (16,06%), двор дома 43 на Шереметьевской улице (13,64%), двор корпуса 2 дома 103 на Октябрьской улице (12,16%). Всего приняли участие 1283 жителя района.
В Щукине тем временем предложили обновить доску почета. Жители района могли проголосовать за профессию, о представителях которой стоит рассказать.
Так, первое место заняли врачи поликлиник (30,94%). На второй позиции в голосовании расположились школьные учителя (25%). На третьем месте оказались социальные работники, за которых проголосовали 11,87% жителей. Всего в голосовании приняли участие 1668 человек.
В Бирюлеве Западном жители выбрали онлайн-мероприятия, которые они бы хотели увидеть в рамках работы центра "НЕО-XXI век". Большинство проголосовало за проведение творческих мастер-классов (32,83%). Также многие высказались за организацию выставок и конкурсов рисунка (19,34%) и за спортивные тренировки (18,11%).
В Восточном Измайлове 884 человека выбрали, какую спортивную секцию необходимо открыть в районном спортивно-досуговом центре. Большинство (23,64%) проголосовали за волейбол. На втором месте оказалось спортивное ориентирование (23,08%), на третьем – скандинавская ходьба (12,67%).
Ранее в проекте "Активный гражданин" проголосовали за фотографию парка, которая будет изображена на новой тематической проездной карте "Тройка". Большинство выбрали снимок зоны отдыха "Ходынское поле". В конкурсе участвовали фотографии парков, благоустроенных по программе "Мой район".
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