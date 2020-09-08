Зоогостиницу планируют построить в ТиНАО

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Оформлено разрешение на строительство зоогостиницы "Территория заботы" в ТиНАО, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Здание будет расположено вблизи деревни Поляны. Срок действия разрешения на строительство – до 7 октября 2021 года. Работы проведут за счет инвестора", – говорится в сообщении.

Как отмечается, двухэтажное здание площадью 1,9 тысячи квадратных метров предназначено для временного содержания собак и кошек. На первом этаже разместится входная группа, административные, технические и ветеринарные помещения, а также номера для питомцев и пространство для занятий с ними. На втором этаже будут находиться вольеры и площади для занятий с животными. В зоогостинице смогут проживать 90 питомцев.

Ранее москвичи собрали рекордное количество кормов для бездомных животных. Акция была приурочена к Международному дню бездомных животных, который отмечается с 1992 года. Секретарь МГРО партии "Единая Россия" Андрей Метельский рассказал, что неравнодушные люди приносили не только корма, но и игрушки, угощения, миски, коврики, лежанки, домики для собак и кошек. Всего, по его словам, удалось собрать 1,5 тысячи таких подарков.