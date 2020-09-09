Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении в сторону Москвы задерживаются

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Несколько поездов на МЦД-2 и Рижском направлении в сторону Москвы следуют с задержкой по техническим причинам, сообщается в Twitter ЦППК

"Коллеги из МЖД принимают все усилия для восстановления графика", – говорится в сообщении.

В ЦППК принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что до 5 октября изменилось расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами.

