Поезда на МЦД-2 и Рижском направлении в сторону Москвы задерживаются

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Несколько поездов на МЦД-2 и Рижском направлении в сторону Москвы следуют с задержкой по техническим причинам, сообщается в Twitter ЦППК
"Коллеги из МЖД принимают все усилия для восстановления графика", – говорится в сообщении.
В ЦППК принесли извинения пассажирам за временные неудобства.
Ранее сообщалось, что до 5 октября изменилось расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами.
Пассажиропоток МЦД в августе составил 11,7 млн человек