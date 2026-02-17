"Миллион вопросов": врач рассказал, сколько блинов можно съесть без вреда для ЖКТ

Сколько блинов можно съесть без вреда для ЖКТ? Действительно ли стресс может провоцировать боли в желудке? О каких проблемах говорит постоянное вздутие живота?

Как восстановить микрофлору кишечника после приема антибиотиков? Почему изжога чаще всего мучает по ночам?

На эти и другие вопросы в программе "Миллион вопросов" ответил гастроэнтеролог, заместитель главного врача по организации стационарной помощи городской больницы имени Демихова Сергей Сафарян.