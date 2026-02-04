Форма поиска по сайту

04 февраля, 19:00

Технологии

"Вопрос спорный": стоит ли ограничивать применение искусственного интеллекта

"Новости дня": горожане могут передавать показания счетчиков воды по фото со смартфона

Новости мира: туристы в Бразилии застряли на сломанном аттракционе на высоте 60 метров

"Новости дня": эксперты рассказали, как пользоваться телефоном в мороз

Собянин и Беглов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения

"Деньги 24": объемы утечек данных из российских сервисов выросли в 1,5 раза за год

Собянин: Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга

"Техно": какой телефон выбрать между Samsung и Apple

Москвичей предупредили о риске зарядки смартфонов на морозе

Маркетплейсы начали использовать цифровые копии лиц российских моделей

Россиян предупредили о способности искусственного интеллекта манипулировать сознанием. Оказалось, что нейросеть в любой момент может не только разместить на странице маркетплейса цифровую копию фотомодели, но и без ведома человека создать его интимные изображения. В Госдуме считают, что нейросети могут представлять серьезную угрозу для общества.

Стоит ли бояться искусственного интеллекта? Надо ли начать ограничивать его применение?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

технологиивидеоЛеонид Закошанский

