"Вопрос спорный": стоит ли ограничивать применение искусственного интеллекта

Россиян предупредили о способности искусственного интеллекта манипулировать сознанием. Оказалось, что нейросеть в любой момент может не только разместить на странице маркетплейса цифровую копию фотомодели, но и без ведома человека создать его интимные изображения. В Госдуме считают, что нейросети могут представлять серьезную угрозу для общества.

Стоит ли бояться искусственного интеллекта? Надо ли начать ограничивать его применение?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.