Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 19:00

Общество

"Вопрос спорный": стоит ли наказывать родителей за экстремальное закаливание детей

"Вопрос спорный": стоит ли наказывать родителей за экстремальное закаливание детей

В Госдуму внесли законопроект о сдерживании роста цен на платное обучение

Снежные заносы и гололедица ожидаются на дорогах Москвы

"Новости дня": перерасчет оплаты ЖКХ из-за отключений коммунальных услуг станет проще

Студенты столичных журфаков в Татьянин день вышли в прямой эфир телеканала Москва 24

"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 27 января

Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве

Уголовный срок можно получить за публикацию личных данных в домовом чате

Почти 5 тысяч квалифицированных преподавателей и мастеров работают в колледжах Москвы

Сугробы могут вырасти до 50 сантиметров в Москве

В Краснодарском крае мужчина окунул дочь и сына в ледяное море. Температура воздуха в Сочи на тот момент была около 9 градусов тепла. Это не первый случай, когда родители пытаются укрепить здоровье детей такими методами.

Что это – закаливание или жестокое обращение с детьми? Нужно ли наказывать таких родителей? Стоит ли использовать для закаливания экстремальные методы? Всем ли нужно закаляться?

Об этом – в программе "Вопрос спорный".

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществовидеоИрина Слуцкая

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

Чем будет заниматься "Совет мира"?

Изначально предполагалось, что новая структура займется восстановлением сектора Газа

Однако в ее хартии сказано, что совет должен укрепить мир во всех регионах, где есть конфликты

Читать
закрыть

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика