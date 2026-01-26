"Вопрос спорный": стоит ли наказывать родителей за экстремальное закаливание детей

В Краснодарском крае мужчина окунул дочь и сына в ледяное море. Температура воздуха в Сочи на тот момент была около 9 градусов тепла. Это не первый случай, когда родители пытаются укрепить здоровье детей такими методами.

Что это – закаливание или жестокое обращение с детьми? Нужно ли наказывать таких родителей? Стоит ли использовать для закаливания экстремальные методы? Всем ли нужно закаляться?



Об этом – в программе "Вопрос спорный".