"Вопрос спорный": в России женщинам могут разрешить выбирать присутствующих при родах

В Госдуме предложили разрешить женщинам выбирать присутствующих при родах. Таким человеком может стать не только супруг, но также подруга, психолог и даже священник.

Нужно ли делать процесс рождения ребенка достоянием общественности? Хотят ли женщины, чтобы на родах присутствовали посторонние люди? Что думают мужчины по поводу их участия в этом процессе?

