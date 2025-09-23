Форма поиска по сайту

23 сентября, 19:00

Политика

"Вопрос спорный": в России женщинам могут разрешить выбирать присутствующих при родах

В Госдуме предложили разрешить женщинам выбирать присутствующих при родах. Таким человеком может стать не только супруг, но также подруга, психолог и даже священник.

Нужно ли делать процесс рождения ребенка достоянием общественности? Хотят ли женщины, чтобы на родах присутствовали посторонние люди? Что думают мужчины по поводу их участия в этом процессе?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Вопрос спорный
