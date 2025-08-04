"Вопрос спорный": в Госдуме предложили проверить законность продажи кукол-монстров Labubu

Депутаты Госдумы выступили с инициативой проверить законность продажи кукол-монстров Labubu, которые стали популярны среди российских детей. Парламентарии считают, что такие игрушки не должны вызывать у детей страх и агрессию, а их безопасность должна строго контролироваться.

В России уже введен новый ГОСТ для игрушек, который обязывает производителей соблюдать высокие стандарты качества и безопасности, однако, по мнению депутатов, этого недостаточно. Некоторые народные избранники предлагают проверять игрушки не только по сертификатам, но и по духовно-нравственным критериям.

Почему дети выбирают именно страшных персонажей, и стоит ли их запрещать? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.