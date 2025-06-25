Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить пропаганду эскорт-услуг

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить пропаганду эскорт-услуг

Испанские слизни начали уничтожать урожай дачников в Москве и области

Москву 25 июня накроют дожди с грозой и сильным ветром

"Атмосфера": 16 градусов ожидается в Москве вечером 25 июня

"Специальный репортаж": мой до дыр

"Доктор 24": терапевт рассказал, почему инсульт становится моложе

Синоптики спрогнозировали около 20 градусов в Москве 25 июня

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

"Утро": пасмурная погода с просветами и дождь ожидаются в Москве 25 июня

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 50% 25 июня

В Госдуме рассматривают новую инициативу – запретить пропаганду эскорт-услуг и штрафовать блогеров, которые берут интервью у девушек из этой сферы. Сумма штрафа может достигать одного миллиона рублей. Некоторые депутаты выступают за еще более жесткие меры, включая ограничение прав для женщин, занимающихся эскортом.

Нужно ли вмешиваться в личную жизнь? Должны ли блогеры отвечать за образ жизни других людей? И как женщине надо себя вести, чтобы ее не привлекли к ответственности?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Вопрос спорный
обществовидеоИрина Слуцкая

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика