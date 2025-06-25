"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить пропаганду эскорт-услуг

В Госдуме рассматривают новую инициативу – запретить пропаганду эскорт-услуг и штрафовать блогеров, которые берут интервью у девушек из этой сферы. Сумма штрафа может достигать одного миллиона рублей. Некоторые депутаты выступают за еще более жесткие меры, включая ограничение прав для женщин, занимающихся эскортом.

Нужно ли вмешиваться в личную жизнь? Должны ли блогеры отвечать за образ жизни других людей? И как женщине надо себя вести, чтобы ее не привлекли к ответственности?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.