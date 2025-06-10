Улицы в центре Москвы перекроют 11 июня

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10 июня, 14:00

Общество

"Вопрос спорный": депутаты предложили вернуть 15-минутные перерывы для офисных работников

"Вопрос спорный": депутаты предложили вернуть 15-минутные перерывы для офисных работников

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Депутаты Госдумы выступили с новой инициативой. Они хотят вернуть 15-минутные перерывы для тех, кто работает за компьютером. По задумке начальники должны будут отпускать сотрудников на отдых каждый час, но работодатели опасаются, что это сократит рабочий день на два часа.

Стоит ли вводить обязательные перерывы? Не снизится ли продуктивность? И не начнут ли работники злоупотреблять этим правом? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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