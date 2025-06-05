"Вопрос спорный": депутаты предложили запретить нестандартные имена для детей

В Госдуме разрабатывают закон, который может ограничить выбор нестандартных имен для новорожденных. Родители больше не смогут называть детей "Пельменем" или "Тумбочкой" – предлагается утвердить перечень традиционных имен, из которых ребенок сможет выбрать одно сам без согласия родителей, если необычное имя создает ему трудности.

Почему мамы и папы выбирают экстравагантные имена? Как это влияет на судьбу ребенка? И стоит ли ограничивать родительскую фантазию законом? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.