"Тачки": Ferrari

Ferrari F-430 – премиальный спорткар от легендарной итальянской марки и гонщика Михаэля Шумахера. Конструкторы адаптировали его гоночный болид к городским условиям. Совершенные аэродинамические формы, 4 выхлопных трубы, керамические тормоза и громкий рев мотора.

Одну из таких машин крадет героиня Анджелины Джоли в фильме "Угнать за 60 секунд". В итоге она угоняет 4 разные Ferrari, но ведущей Янине Студилиной достанется одна.

Подробнее – в программе "Тачки".