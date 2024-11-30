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30 ноября, 07:00

Транспорт

"Тачки": Ferrari

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Ferrari F-430 – премиальный спорткар от легендарной итальянской марки и гонщика Михаэля Шумахера. Конструкторы адаптировали его гоночный болид к городским условиям. Совершенные аэродинамические формы, 4 выхлопных трубы, керамические тормоза и громкий рев мотора.

Одну из таких машин крадет героиня Анджелины Джоли в фильме "Угнать за 60 секунд". В итоге она угоняет 4 разные Ferrari, но ведущей Янине Студилиной достанется одна.

Подробнее – в программе "Тачки".

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