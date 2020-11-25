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25 ноября, 14:30

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Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Запуск нового участка трассы М-12 "Восток" запланирован на 2025 год

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На трамвайной остановке Яузские Ворота появились две приподнятые платформы. Ранее там сделали островки для безопасной посадки и высадки, теперь – удобные платформы на уровне пола трамвая.

"Благодаря развитию инфраструктуры современные электробусы российского производства в этом году вышли еще на 60 маршрутов. Это повысило качество обслуживания пассажиров и улучшило экологическую обстановку в столице. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно расширяем сеть электробусных маршрутов и запускаем инновационную технику по всему городу", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 1,5 миллиона поездок по Москве-реке совершили пассажиры на регулярном речном электротранспорте. Более миллиона поездок совершено на маршруте Киевский – Парк Фили и около 500 тысяч – на маршруте ЗИЛ – Печатники.

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