Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

На трамвайной остановке Яузские Ворота появились две приподнятые платформы. Ранее там сделали островки для безопасной посадки и высадки, теперь – удобные платформы на уровне пола трамвая.

"Благодаря развитию инфраструктуры современные электробусы российского производства в этом году вышли еще на 60 маршрутов. Это повысило качество обслуживания пассажиров и улучшило экологическую обстановку в столице. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы активно расширяем сеть электробусных маршрутов и запускаем инновационную технику по всему городу", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Более 1,5 миллиона поездок по Москве-реке совершили пассажиры на регулярном речном электротранспорте. Более миллиона поездок совершено на маршруте Киевский – Парк Фили и около 500 тысяч – на маршруте ЗИЛ – Печатники.