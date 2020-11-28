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28 ноября, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

"Мой район. Новости": повторный штраф за езду без полиса ОСАГО могут увеличить в 2025 году

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

С начала года в городе установили более 90 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, и теперь их почти 350. Они подходят для всех моделей электробусов и способны работать при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов.

"Сегодня оплата виртуальной "Тройкой" действует на всех станциях МЦД в зонах "Центральная" и "Пригород", а также в метро, на МЦК, регулярном речном и наземном транспорте. Установка дополнительного оборудования на 15 станциях МЦД-3 позволит повысить комфорт пассажиров при использовании современного способа оплаты проезда. Дополнительное оборудование на участке от Ленинградского вокзала до станции Зеленоград-Крюково установят до конца года", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На всех станциях метро и МЦК есть специальные наклейки с детскими персонажами Московского транспорта. Перед поездкой необходимо рассказать ребенку о наличии таких стикеров на случай, если он потеряется. На стикеры направлены камеры, за которыми следят дежурные по станции. Они немедленно придут на помощь ребенку.

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