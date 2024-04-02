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02 апреля, 13:00

Экономика

"Это Москва. Бизнес": венчурные инвестиции

"Это Москва. Бизнес": венчурные инвестиции

В экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

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Венчурные инвестиции – это инвестиции в перспективные новые компании или в компании, стремящиеся расширить бизнес в ожидании получения высокого дохода в будущем. Вкладывая средства в такие компании, инвесторы обеспечивают их финансирование, однако венчурные инвестиции имеют высокую степень риска.

Как молодые предприниматели делают деньги из мусора? Что такое венчурные инвестиции? И чем еще помогает Москва перспективному бизнесу? Подробнее – в программе "Это Москва. Бизнес".

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