Новый завод по производству продуктов питания появится в столице

В столице появится новый завод по производству продуктов питания. Инвестор получил землю под строительство необходимой инфраструктуры в ТиНАО.

На данный момент в городе есть почти 300 предприятий, которые выпускают продукты питания. За 2023 год они увеличили объем производства более чем на 30%. Новый комплекс увеличит эти цифры.

Какие товары с пометкой "Сделано в Москве" уже можно купить в магазинах? Почему производители размещают свои заводы в столице? И как отрасли поможет создание нового пищевого комплекса? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.