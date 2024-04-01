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01 апреля, 10:45

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Новый завод по производству продуктов питания появится в столице

Новый завод по производству продуктов питания появится в столице

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В столице появится новый завод по производству продуктов питания. Инвестор получил землю под строительство необходимой инфраструктуры в ТиНАО.

На данный момент в городе есть почти 300 предприятий, которые выпускают продукты питания. За 2023 год они увеличили объем производства более чем на 30%. Новый комплекс увеличит эти цифры.

Какие товары с пометкой "Сделано в Москве" уже можно купить в магазинах? Почему производители размещают свои заводы в столице? И как отрасли поможет создание нового пищевого комплекса? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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