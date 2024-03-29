Для россиян заказ товаров на зарубежных маркетплейсах станет дороже

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Заказы граждан товаров из-за границы через маркетплейсы перестанут подпадать под беспошлинный порог и будут облагаться сборами вне зависимости от суммы покупки. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на представителя Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Это произойдет после вступления в силу поправок в таможенное законодательство (ТК) Евразийского экономического союза. По словам собеседника издания, о нововведении участники ЕАЭС договорились в конце 2023 года.

В частности, союз предложил ввести понятия товаров электронной торговли. Нововведение также предусматривает требование физическим лицам уплачивать при их реализации обязательные сборы, указал представитель ЕЭК.

Из этого следует, что после вступления в силу поправок в ТК ЕАЭС заказывать товары через зарубежные онлайн-маркетплейсы станет для россиян дороже.

С заказчика, помимо прочего, могут взимать налог с покупки, если подобное положение предусмотрено законодательством государства – члена ЕАЭС. Обложение пошлинами онлайн-заказов с зарубежных маркетплейсов одобрено на наднациональном уровне, заявил представитель ЕЭК.

Накануне в СМИ писали, что с 1 апреля в стране случится возврат к прежнему порогу беспошлинного ввоза товаров в 200 евро из-за истечения срока действия решения совета ЕЭК о его повышении до 1 тысячи евро. При этом Евразийский союз потребителей обращался в комиссию с просьбой сохранить порог. На это в ЕЭК ответили, что такое предложение не вносила ни одна страна – член ЕАЭС.