Ссора между посетителями бара на улице Покровке в Москве закончилась нападением с ножом. Один из мужчин позвал оппонента выйти на улицу, где во время драки ударил его холодным оружием. Пострадавший получил тяжкий вред здоровью.

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам всего за несколько минут. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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