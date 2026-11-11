"Московский патруль": суд вынес приговор бизнес-коучу Закхайм по делу о мошенничестве

Мещанский суд Москвы вынес приговор бизнес-коучу Наталье Закхайм по делу о мошенничестве при продаже фиктивных курсов по инвестированию. По версии следствия, клиентам обещали высокий доход после обучения, стоимость которого доходила до 1 миллиона рублей. Однако выполнять обязательства перед покупателями никто не собирался, а полученные деньги не вернули.

Общий ущерб от действий фигурантов превысил 70 миллионов рублей. Вместе с Закхайм к реальным срокам приговорили ее супруга Андрея Краснова и сына Троя.

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