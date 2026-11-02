"Московский патруль": столичные полицейские разоблачили группу хакеров "Вася Грек"

Столичные полицейские помогли разоблачить группу хакеров, которые действовали под псевдонимом "Вася Грек". Вместе с коллегами из Бюро специальных технических мероприятий МВД России и УБК они задержали злоумышленников, которые устраивали фишинговые атаки на различные компании.

Сообщники отправляли на электронные почты письма со специальными файлами, а когда сотрудники открывали их – цифровые разбойники получали доступ к рабочим компьютерам, после чего похищали деньги со счетов организаций. Полицейские провели обыски дома у хакеров и в их офисе. Подробнее – в программе "Московский патруль".