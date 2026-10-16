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16 октября, 21:30

Транспорт

"Московский патруль": столичные курьеры с 15 октября обязаны проходить тест на знание ПДД

"Московский патруль": столичные курьеры с 15 октября обязаны проходить тест на знание ПДД

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С 15 октября сервисы доставки не вправе выпускать на смену сотрудников, не прошедших специальное тестирование. Теперь курьеры должны не только вовремя привозить заказы, но и знать правила дорожного движения.

В экзамен включены вопросы о максимальной разрешенной скорости, о том, как перевозить электровелосипед в метро, и где можно ехать при отсутствии велодорожки.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
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