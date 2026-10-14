"Московский патруль": байкера приговорили к 1,5 годам за гибель фотографа

Суд приговорил байкера, по вине которого погибла фотограф и актриса Ксения Добромилова, к 1,5 годам принудительных работ. Девушка увлекалась так называемой фотоохотой и часто снимала мотоциклетные заезды.

В мае текущего года, стремясь получить эффектные снимки, она выбежала на проезжую часть и попала под мотоцикл Максима Завирюхи. Проезжая мимо, байкер поднял мотоцикл на заднее колесо, но потерял управление.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

