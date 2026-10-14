14 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": байкера приговорили к 1,5 годам за гибель фотографа
Суд приговорил байкера, по вине которого погибла фотограф и актриса Ксения Добромилова, к 1,5 годам принудительных работ. Девушка увлекалась так называемой фотоохотой и часто снимала мотоциклетные заезды.
В мае текущего года, стремясь получить эффектные снимки, она выбежала на проезжую часть и попала под мотоцикл Максима Завирюхи. Проезжая мимо, байкер поднял мотоцикл на заднее колесо, но потерял управление.
Подробнее – в программе "Московский патруль".