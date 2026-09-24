24 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Москве и Оренбурге задержали мошенников из колл-центра
В Москве и Оренбурге задержали сообщников, которые выманивали деньги у доверчивых людей. Силовики ворвались в колл-центр, сотрудники которого обзванивали граждан и уговаривали перевести средства якобы для инвестирования.
Чтобы скрыть мошенническую схему, злоумышленники сначала имитировали финансовые операции, а затем сообщали о неудачных торгах на фондовых рынках. По данным полиции, жертвами обмана стали не менее ста человек.
Подробнее – в программе "Московский патруль".