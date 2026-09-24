"Московский патруль": задержаны четверо вымогателей 1,5 млн у бизнесмена

Столичные полицейские вместе со спецназом Росгвардии задержали четверых подозреваемых в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у предпринимателя. Злоумышленники заставили бизнесмена написать расписку о якобы имеющемся долге и избили его в торговом центре, полагая, что так смогут избежать ответственности.

Когда они повезли потерпевшего домой за наличными, ему удалось сбежать. При обысках у задержанных обнаружили пистолет и поддельные служебные удостоверения, поэтому к статье о вымогательстве могут добавиться и другие обвинения.

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