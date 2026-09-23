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23 сентября, 21:30

Шоу-бизнес

"Московский патруль": россиянин потребовал вернуть миллион рублей за концерт Уэста

"Московский патруль": россиянин потребовал вернуть миллион рублей за концерт Уэста

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В московские суды продолжают поступать иски к организатору выступлений американского рэпера Канье Уэста. Очередной пострадавший потребовал вернуть ему все потраченные деньги, а также выплатить компенсацию за моральный вред.

По словам истца, он приобрел билеты на концерт, который так и не состоялся. Организатор не вернул средства и не вышел на связь. Общая сумма требований превысила миллион рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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