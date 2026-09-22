22 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в Королеве задержали москвича за продажу данных карты
В Королеве полицейские задержали 20-летнего москвича, который продал данные своей банковской карты за 60 тысяч рублей. Клиентов он искал через закрытый чат в иностранном мессенджере, искал подработку, но фактически стал звеном в цепочке мошенников.
На допросе он пояснил, что пошел на преступление из-за материальных трудностей. В отношении него возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Подробнее – в программе "Московский патруль".