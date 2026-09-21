"Московский патруль": в тоннеле метро задержали мужчину, находившегося в розыске

Полицейские задержали молодого человека, который пытался скрыться от них в тоннеле московского метро. Он спрыгнул с платформы на станции "Печатники". Погоня по рельсам длилась полтора часа от "Печатников" до "Марьино", через три станции и спустя шесть километров.

В итоге силовики догнали беглеца, который, как выяснилось, находился в розыске. Подробнее – в программе "Московский патруль".

