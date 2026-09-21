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21 сентября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": пассажир метро напал на девушек из-за цвета линз

"Московский патруль": пассажир метро напал на девушек из-за цвета линз

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Мужчина напал на компанию девушек на станции "Театральная" метро Москвы из-за цветных линз одной из них. Ему не понравился цвет, он начал кричать и ругаться, а затем бросил в девушек попавшийся под руку предмет и толкнул одну из них.

Полицейским он заявил, что лишь посмотрел на них и ничего не делал, однако инцидент попал на камеры наблюдения. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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