"Московский патруль": пассажир метро напал на девушек из-за цвета линз

Мужчина напал на компанию девушек на станции "Театральная" метро Москвы из-за цветных линз одной из них. Ему не понравился цвет, он начал кричать и ругаться, а затем бросил в девушек попавшийся под руку предмет и толкнул одну из них.

Полицейским он заявил, что лишь посмотрел на них и ничего не делал, однако инцидент попал на камеры наблюдения. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

