04 сентября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": правоохранители пресекли канал наркотрафика из Подмосковья в Бишкек
Российские правоохранители вместе с коллегами из Киргизии пресекли крупный канал наркотрафика из Подмосковья в Бишкек. Сотрудники таможни остановили автомобиль с якобы легальным коммерческим грузом. Однако среди вещей оперативники нашли три прозрачных пакета с наркотиками.
Как выяснили оперативники, 30-летний житель Подмосковья передавал замаскированные вещества курьеру для отправки в Бишкек. Подробнее – в программе "Московский патруль".