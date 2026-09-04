"Московский патруль": правоохранители пресекли канал наркотрафика из Подмосковья в Бишкек

Российские правоохранители вместе с коллегами из Киргизии пресекли крупный канал наркотрафика из Подмосковья в Бишкек. Сотрудники таможни остановили автомобиль с якобы легальным коммерческим грузом. Однако среди вещей оперативники нашли три прозрачных пакета с наркотиками.

Как выяснили оперативники, 30-летний житель Подмосковья передавал замаскированные вещества курьеру для отправки в Бишкек. Подробнее – в программе "Московский патруль".

