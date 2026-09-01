"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции помогли довезти девочку до больницы

В Подмосковье утренний затор едва не привел в гибели людей. Однако благодаря сотрудникам Госавтоинспекции трагедии удалось избежать.

Полицейские следили за порядком на дороге, когда неожиданно рядом с их машиной остановился взволнованный мужчина и обратился за помощью. Водитель рассказал, что из-за затора они вместе с женой не успевают довезти дочку до больницы. Сотрудники Госавтоинспекции пересадили мать и девочку в патрульное транспортное средство, после чего проследовали в городскую Щелковскую больницу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".