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01 сентября, 21:30

Общество

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции помогли довезти девочку до больницы

"Московский патруль": сотрудники Госавтоинспекции помогли довезти девочку до больницы

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В Подмосковье утренний затор едва не привел в гибели людей. Однако благодаря сотрудникам Госавтоинспекции трагедии удалось избежать.

Полицейские следили за порядком на дороге, когда неожиданно рядом с их машиной остановился взволнованный мужчина и обратился за помощью. Водитель рассказал, что из-за затора они вместе с женой не успевают довезти дочку до больницы. Сотрудники Госавтоинспекции пересадили мать и девочку в патрульное транспортное средство, после чего проследовали в городскую Щелковскую больницу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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