"Московский патруль": полиция задержала мошенников, обманувших коллег по автобизнесу

В Москве полицейские задержали аферистов, обманувших своих коллег по автобизнесу. Одни инвестировали деньги, а другие покупали элитные иномарки в соседних странах и привозили их на продажу в Россию.

Двое инвесторов вложили средства в покупку как минимум 7 дорогих машин. Однако, как только иномарки успешно продали, их коллеги присвоили всю выручку себе и перестали выходить на связь.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

