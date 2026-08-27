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Новости

27 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": около 14 тонн "серой" техники изъяли в столичном торговом комплексе

"Московский патруль": около 14 тонн "серой" техники изъяли в столичном торговом комплексе

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Склад нелегальной техники на 123 млн рублей нашли на "Горбушке"

На столичном радиорынке "Горбушка" крупную партию нелегально ввезенной техники. В ходе обысков таможенники обнаружили несколько складских помещений, до потолка заполненных коробками с брендовыми смартфонами, наушниками, пылесосами, стайлерами и фенами.

Общий вес контрабандного груза составил около 14 тонн, а стоимость арестованных гаджетов оценивается более чем в 120 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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