"Московский патруль": около 14 тонн "серой" техники изъяли в столичном торговом комплексе

На столичном радиорынке "Горбушка" крупную партию нелегально ввезенной техники. В ходе обысков таможенники обнаружили несколько складских помещений, до потолка заполненных коробками с брендовыми смартфонами, наушниками, пылесосами, стайлерами и фенами.

Общий вес контрабандного груза составил около 14 тонн, а стоимость арестованных гаджетов оценивается более чем в 120 миллионов рублей.

Подробнее – в программе "Московский патруль".