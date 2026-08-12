"Московский патруль": полицейские вернули хозяйке овчарку, выбежавшую на МКАД

Столичные полицейские вернули хозяйке годовалую овчарку по кличке Кнопка, которая потерялась во время прогулки. Собака испугалась громкого салюта, сорвалась с поводка в парке и выбежала на МКАД.

Водители, проезжавшие по автомагистрали, попытались оградить животное от других машин. В итоге овчарку забрал один из очевидцев. Сотрудники ГИБДД по номеру автомобиля выявили мужчину и вернули Кнопку хозяйке.

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