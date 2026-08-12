"Московский патруль": туриста с украшениями на 9 млн руб задержали в Шереметьево

Таможенники в аэропорту Шереметьево задержали азиатского туриста, который спрятал в карманах ювелирные изделия, общая стоимость которых составила 9 миллионов рублей.

Украшения отсылают к традиционной культуре восточных народов. Среди них – серьги в форме веера и фигурки-пагоды. Мужчина заявил, что продавать ювелирные изделия не собирался. Однако у него нашли сертификаты подлинности, что вызвало сомнения у таможенников.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

