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Новости

12 августа, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": туриста с украшениями на 9 млн руб задержали в Шереметьево

"Московский патруль": туриста с украшениями на 9 млн руб задержали в Шереметьево

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Таможенники в аэропорту Шереметьево задержали азиатского туриста, который спрятал в карманах ювелирные изделия, общая стоимость которых составила 9 миллионов рублей.

Украшения отсылают к традиционной культуре восточных народов. Среди них – серьги в форме веера и фигурки-пагоды. Мужчина заявил, что продавать ювелирные изделия не собирался. Однако у него нашли сертификаты подлинности, что вызвало сомнения у таможенников.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександр Астахов

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